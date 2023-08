Iza emociona seguidores ao fazer homenagem à Léa Garcia: “Temos que reverenciar”

A cantora Iza prestou uma homenagem à atriz Léa Garcia, que faleceu nesta terça-feira, em suas redes sociais

Nesta terça-feira, 15, a atriz Léa Garcia faleceu aos 90 anos. Ela seria homenageada essa semana no festival de Gramado. Diversos famosos, como Taís Araújo homenagearam a dama do teatro brasileiro. Entre eles, a cantora Iza, que foi ao seu Instagram homenagear Léa.

Além de uma foto da atriz, a cantora que lançou seu novo álbum “Afrodhit” publicou fotos e um vídeo com uma fala de Léa. Iza ainda postou fotos de quando se encontrou com a atriz pioneira do teatro brasileiro.

Léa e Iza se encontraram na casa da atriz Taís Araújo, que contou com a presença da atriz americana Viola Davis. Quando Viola veio divulgar seu filme “A Mulher Rei” aqui no Brasil no ano passado, Taís reuniu em diversas mulheres negras famosas como Iza, Léa e Djamila Ribeiro.

“Me sinto privilegiada por ter tido a oportunidade de conhecer dona Léa. Em um dos maiores shows que já fiz, ela também esteve lá. Aceitou o convite pra falar em nome de todas nós. Carregava a trajetória de uma mulher e artista que merece todas as homenagens. Nossa rainha. Gigantesca. Temos que reverenciar para sempre. Descanse em paz”, escreveu a dona do hit “Dona de Mim”.

Os seguidores de Iza se emocionaram com a postagem e prestaram homenagens à Léa. “Uma vida é pouco para amar Dona Léa”, escreveu um fã de Iza fazendo referência à música “Uma vida é pouco para te amar”, que encerra o novo álbum da cantora. E outro seguidor escreveu: “Gigante Dona Léa”.

“Grande perda para a arte”, ainda escreveu um seguidor nos comentários. E outra admiradora também comentou: “Grande atriz”. “Sou fã desde criança, descanse em paz. Minha querida... Ela era pra mim um símbolo de representatividade”, ainda escreveu um seguidor.

Quem também lamentou a morte de Léa foi a atriz Laura Cardoso. Laura estava com Léa algumas horas antes de sua morte no festival de Gramado, e as duas posaram juntas para uma foto.

"Ainda sem compreender o que houve. Estávamos juntas todos esses dias em Gramado, sorrindo e se divertindo, como nos velhos tempos... Fique com Deus minha eterna colega. Fique com Deus", declarou ela comovendo os fãs.