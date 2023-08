Taís Araujo resgata bastidores de ‘Xica da Silva' com Léa Garcia: “Rainha”

Eterna saudade! Taís Araujo presta homenagem comovente para a atriz Léa Garcia, que morreu nesta terça-feira, 15

A atriz Léa Garcia morreu na manhã desta terça-feira, 15, aos 90 anos. A notícia abalou amigos e celebridades, que prestaram homenagens nas redes sociais. Uma de suas colegas de elenco em especial, Taís Araujo, decidiu não apenas se despedir da artista, como também, recordar bons momentos ao lado da veterana.

Taís e Lea protagonizaram juntas um dos maiores sucessos da Rede Manchete, a novela ‘Xica da Silva’, por isso, em sua despedida, a atriz reuniu registros dos bastidores da produção: “Não sei muito bem o que dizer. Na verdade tô com dificuldade de falar de dona Lea no verbo passado. É que pra mim ela é”, iniciou a homenagem.

A esposa de Lázaro Ramos fez questão de evidenciar a inspiração no trabalho da veterana, que estava prestes a ser homenageada no Festival de Gramado: “Ver dona Léa no alto dos seus 90 anos trabalhando, escrevendo, sendo homenageada e reverenciada como ela merece era… era fortalecedor, confortante, de dar fôlego”, escreveu Taís.

“Dona Lea se foi. E lá se vai uma rainha. Perseverante, leve como uma pluma, cheia de bom humor, sábia com palavras doces e certeiras, firme sem nunca perder a ternura. Eu te agradeço Léa. Agradeço por cada passo, por cada abraço, cada gargalhada, cada palavra de apoio, cada olhar acolhedor”, a atriz se emocionou.

Por fim, Taís também fez uma promessa para a amiga, com quem também contracenou em sua estreia na novela ‘Anjo Mau’: “E te prometo seguir. Celebro sua existência e te honro, minha ancestral. Ela é. Ela foi. Ela sempre será. Vai em paz, dona Lea. Obrigada! Obrigada e obrigada. Por tudo. Descanse em poder”, concluiu a atriz.

Confira a homenagem de Taís Araujo:

Léa Garcia deixa saudades para família grande:

