Ivete Sangalo posta clique especial ao lado da irmã e se declara: "Te amo"

Nas redes sociais, Ivete Sangalo se declarou para a irmã, Cynthia Sangalo

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 17h17

Ivete Sangalo(50) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 15, para se declarar para a irmã.

A cantora compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece abraçada com Cynthia Sangalo, e ambas estão bastante emocionadas.

Na legenda, a artista falou sobre a relação das duas e se declarou. "Eu e @cynthiasangalo só nós sabemos por onde a gente já caminhou. Te amo Quinquinrinquinquin", escreveu ela.

Os seguidores elogiaram as irmãs. "Duas lindas", disse uma internauta. "Da para ver o amor entre vocês", falou uma seguidora. "Lindas. Que Deus abençoe", comentou uma fã. Cynthia também deixou uma mensagem para a irmã. "Te amo Funfunfefo! A gente e nossos filhos somos uma só", afirmou ela.

Malhação

Ivete decidiu esbanjar toda sua beleza na web ao exibir um pouco do seu treino do dia. A cantora publicou um vídeo em que aparece fazendo agachamentos com um peso nas costas, enquanto mostrava seu corpão escultural.

Para a ocasião, ela apostou em um look de ginástica básico, usando uma calça leggin preta com detalhes cinzas, combinando com uma camiseta rosa. A artista ainda deixou seus cabelos presos em um coque e não usou tênis, fazendo tudo com os pés descalços.

Confira: