Aos 50 anos, Ivete Sangalo exibe corpão escultural durante malhação: ''Sequíssima e linda''

Ivete Sangalo arrancou elogios da web ao exibir seu corpão durante malhação

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 17h56

Nesta terça-feira, 14, Ivete Sangalo (50) decidiu esbanjar toda sua beleza na web ao exibir um pouco do seu treino do dia.

A cantora publicou um vídeo onde ela aparece fazendo agachamentos com um peso nas costas, enquanto mostrava seu corpão escultural no auge dos seus 50 anos.

Para a ocasião, a artista apostou em um look de ginástica básico, usando uma calça leggin preta com detalhes cinzas, combinando com uma camiseta rosa. Ela ainda deixou seus cabelos presos em um coque e não usou tênis, fazendo tudo com os pés descalços.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Vem ni mãe".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "É a maior mesmo!", disse um. "Sequíssima e linda!", falou outro. "Mantendo o corpão né mainha!", escreveu um terceiro.

Ivete Sangalo vai comandar programa de domingo na Globo

Recentemente, Ivete revelou que irá comandar um programa nas tardes de domingo da Globo a partir de julho.

O programa promete trazer uma Ivete pronta para emocionar, divertir e fazer companhia para os espectadores.

Isso já era um sonho antigo da cantora que anteriormente esteve a frente das duas temporadas do The Masked Singer Brasil: "Com o passar do tempo, e da intimidade que fomos conquistando, a televisão passou a ser também minha casa, uma morda artística. Experimentei coisas muito importante emocionalmente. Hoje, com essa ideia concreta de ter algo meu e que eu possa colocar em prática mais porções de alegria, só vibro de felicidade", disse ela ao anunciar o programa.

Confira o vídeo onde Ivete Sangalo exibe seu corpão durante a malhação no auge de seus 50 anos: