Isis Valverde surge com vestido queridinho das famosas; veja quanto custa

Você usaria? Isis Valverde surge com vestido queridinho das famosas durante as festas de final de ano; peça já foi usada por outras artistas

Isis Valverde surpreendeu os fãs ao aparecer belíssima neste sábado, 30, em uma série arrasadora de cliques compartilhados em seu perfil nas redes sociais. Sempre deslumbrante, a artista apostou em uma produção caprichada.

Prontinha para a virada do ano, ela escolheu um vestido com muita transparência e temas brasileiríssimos. De uma marca brasileira, a peça de tule tem estampas de orquídeas e fica perfeita para ser usada combinada com itens de moda praia, como maiôs e biquínis.

Quem quiser comprar um vestido igual terá que desembolsar R$ 498 reais. A peça já foi usada pela apresentadora Kenya Sade, pela ex-BBB Aline Gotschalg, pela influenciadora Gio Serrano e pela modelo Maria Torquato.

Nos últimos dias, antes de viajar para a Bahia, logo após ser flagrada no aeroporto com seu anel de noivado de R$ 500 mil, Isis Valverde reclamou do preço da passagem aérea. "Surreal como a passagem está cara e não entrega serviço. Jesus", falou a atriz sobre o seu descontentamento.

Isis Valverde fica noiva de empresário durante festa

A atriz Isis Valverde está noiva após oito meses de namoro com empresário. Neste domingo, 17, o colunista Leo Dias deu a notícia sobre a artista, que recebeu o pedido do amado durante uma festa luxuosa realizada no último dia 15 de dezembro.

Vale lembrar que a atriz foi casada com o modelo André Resende, com quem teve o filho, Rael Valverde Resende, de 5 anos. Já o noivo dela, é o pai dos filhos da cantora Wanessa Camargo, José Marcus e João Francisco. Em fevereiro do ano passado, a atriz Isis Valverde anunciou o fim de seu casamento com o pai de seu filho. A atriz tinha subido ao altar com o modelo em 2018. Na ocasião, ela falou sobre a decisão de não ficarem mais juntos.