Isis Valverde brinca ao ser questionada sobre marido: ''À procura de um''

A atriz Isis Valverde (36) bateu um papo com os seguidores ao abrir uma caixinha de perguntas em suas redes sociais e mostrou seu bom humor ao comentar sobre a vida amorosa!

Nos Stories de seu Instagram, a artista foi questionada por uma internauta sobre o motivo de não mostrar mais o marido na web. Vale lembrar que Isis se separou do modelo André Resende, pai de seu filho, Rael, de 4 anos, em fevereiro deste ano. Os dois foram casados por três anos.

Se divertindo com a pergunta, a famosa respondeu: "Porque, no caso. não tem mais marido", disse aos risos. Na legenda da postagem, ela ainda escreveu "À procura de um".

Isis está em sua cidade natal, Aiuruoca, em Minas Gerais, e surgiu com um pijama estiloso rosa em fotos publicadas em seu perfil. Ela mostrou detalhes de sua casa de infância. “Esse fogão existe desde que eu nasci, na real desde que minha mãe nasceu”, disse.

Isis Valverde celebra fim das gravações de filme em que viverá Ângela Diniz

A atriz Isis Valverde usou as redes sociais para se despedir de seu novo trabalho que chegará em breve nos cinemas! A artista compartilhou sequência de registros celebrando o fim das gravações do longa de Hugo Prata em que vive a socialite mineira Ângela Diniz (1944 - 1976), que foi assassinada pelo marido, Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street.

O crime aconteceu em 1976, em uma casa na Praia dos Ossos, que fica na Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, e teve grande repercussão na época, mobilizando movimentos feministas. Isis publicou fotos ao lado da equipe e dos colegas de elenco, como Gabriel Braga Nunes (50), que interpreta o assassino, e Bianca Bin (32). "Hoje me despeço dessa família linda que ganhou meu coração dia após dia, tantos corações batendo por UMA história. Quando terminei a última cena, tive a certeza que a paixão pelo que faço estava ali mais viva do que nunca, mais sedenta", começou escrevendo.

