Irmão de Sabrina Sato apoia a irmã após separação: 'Vai doer'

Irmão de Sabrina Sato, Karin Sato compartilha mensagem sobre término após a irmã anunciar o fim do relacionamento com Duda Nagle

Nesta terça-feira, 21, o irmão de Sabrina Sato, Karin Sato, compartilhou uma mensagem sobre término e recomeço pouco tempo após a irmã anunciar o fim do relacionamento com Duda Nagle. Nos stories do Instagram, ele postou um texto e marcou a sua família na imagem.

O texto dizia: “Vai doer. Você vai passar por momentos e situações desafiadoras. Você vai pensar que é o fim, mas Deus sorri, te abraça e te mostra um começo. Ele sabe o que ninguém sabe. Ele vê a tua dor. A tua angústia. A tempestade vai passar. Você vai viver coisas lindas. Deus está em você. Prepare-se para viver o extraordinário”.

Sabrina Sato confirmou o fim do casamento com Duda Nagle com um post nas redes sociais. "Eu gostaria que durasse para sempre, mas o “para sempre” é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha. Agradecemos o carinho e o respeito de todos vocês. Eles farão bem a nós dois e a ela, nosso bem maior. Neste momento nós queremos protegê-la, e vocês podem nos ajudar. Uma separação, por mais dolorosa que seja, não precisa ser causa de inimizade e divisão. Duda é eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o AMOR E O RESPEITO sempre vão prevalecer", disse ela.

A notícia da separação foi dada em primeira mão pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles, que informou que o ex-casal contou sobre o término para amigos próximos.

Além disso, o colunista Leo Dias ainda revelou que Duda Nagle quer a guarda compartilhada da filha com Sabrina Sato. Ele quer estar presente integralmente na rotina da filha ao longo do seu crescimento. Na prática, isso significa que eles vão passar períodos de tempo iguais com a pequena e serão responsáveis igualmente pela educação da herdeira.