Irmão de Rodrigo Mussi revela reação do ex-BBB após conversa: ''Apertou muito a minha mão''

Diogo Mussi deu detalhes sobre a conversa que teve com o irmão, que segue hospitalizado após sofrer um acidente de carro

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 16h01

Diogo Mussi deu novos detalhes sobre o quadro de saúde do irmão, Rodrigo Mussi (36), que sofreu um acidente de carro na última quinta-feira, 31.

Em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, Diogo contou que ele deu mais alguns sinais de recuperação.

"Ele dá sinais claros de que está começando a acordar. O despertar, os médicos explicaram que tem que ser lento. Então, eles vão controlando para que ele vá despertando lentamente, até para ele entender onde ele está, o que está acontecendo."

"São muitas lesões. Então, tem remédio para dor também. Ontem, ele abriu um dos olhos, ele parece que ficou consciente, mais ou menos por uns cinco minutos. Ele respondeu à médica que perguntou se ele estava ouvindo, ele balançou a cabeça positivamente. Então, em menos de uma semana, pelo trauma, a recuperação dele tem sido muito boa", completou.

Rodrigo sofreu traumatismo craniano, teve uma fratura na perna direita e lesões na coluna. Ele passou por duas cirurgias, na cabeça e na perna, e nesta quinta ele realizou a terceira. Segundo a família, o procedimento foi um sucesso.

Conversa com o irmão

Diogo gravou um vídeo para o Jornal Nacional e revelou que teve uma conversa com o irmão. Ele contou que Rodrigo apertou sua mão após ouvir a mensagem.

"Eu falei para ele, falei assim: 'Rodrigo, Luquinha, meu filho, o seu sobrinho, já já vai nascer'. E eu falei pra ele: 'você vai me ajudar a ser uma família, vai me ajudar a trocar fralda, vamos no Morumbi com ele?' Ele apertou muito a minha mão, se mexeu muito. Mexeu o tronco, mexeu perna. Foi muito emocionante para mim. Ele está ainda em estado grave, delicado, porém ele está muito melhor. A gente vai sair dessa", relatou.