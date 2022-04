Família de Rodrigo Mussi revela detalhes da nova cirurgia do ex-BBB: ''Foi um sucesso''

Família de Rodrigo Mussi falou que a nova cirurgia para a retirada da gaiola da perna do ex-BBB foi um sucesso

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 13h31

Na manhã desta quinta-feira, 7, o ex-BBB Rodrigo Mussi (36) passou por uma nova cirurgia após sofrer um grave acidente de carro na última semana.

Segundo a família do artista, o procedimento de retirada da "gaiola" que envolvia a perna direita do ex-BBB "foi um sucesso". Além da retirada do equipamento, ele também colocou uma haste no osso da mesma perna.

Está foi a terceira cirurgia que o influenciador fez após o acidente. Ele já tinha feito uma operação na mesma perna e outra na cabeça.

Na tarde da última quarta-feira, 6, um boletim médico publicado nas redes sociais do artista informaram que ele seguia reagindo bem ao tratamento: "Rodrigo Mussi continua agitado e mais uma vez os olhos e apertou a mão da família! Continua evoluindo e reagindo".

Irmão de Rodrigo Mussi quase cai em golpe de falso médico

Na última terça-feira, 5, Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, revelou que quase caiu em um golpe após receber uma mensagem de um homem que se passava por médico do Hospital das Clínicas e pedia R$ 7.000,00 para suposta compra de remédios.

"Tentaram se passar por um médico do HC agora. Me pediu R$ 7.000,00 para que meu irmão tivesse remédios que não possuem no HC. O pior é se passar por um médico do HC, dando informações sobre a gravidade do estado de saúde do Rod. Meu coração quase parou. Já passei tudo para a polícia", revelou ele em suas redes sociais na ocasião.