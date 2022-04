Irmão de Rodrigo Mussi relata que quase caiu em golpe de falso médico

Nas redes sociais, Diogo Mussi falou sobre a tentativa de golpe que quase sofreu

Nesta terça-feira, 5, Diogo Mussi revelou nas redes sociais que quase caiu em um golpe.

Em seu perfil no Instagram, o irmão de Rodrigo Mussi (36), que sofreu um acidente na última quinta-feira, 31, contou que o golpista tentou se passar por um médico do Hospital das Clínicas, onde seu irmão está internado.

Na mensagem que recebeu, a pessoa cita a gravidade do quadro de saúde do ex-BBB e pede R$ 7.000,00 para a compra de remédios que o hospital supostamente não teria para seguir o tratamento do gerente comercial.

"Tentaram se passar por um médico do HC agora. Me pediu R$ 7.000,00 para que meu irmão tivesse remédios que não possuem no HC. O pior é se passar por um médico do HC, dando informações sobre a gravidade do estado de saúde do Rod. Meu coração quase parou. Já passei tudo para a polícia", desabafou.

Diogo mostrou o número e a foto que o golpista usou e deixou um alerta. "Apesar de muita gente já saber, o golpista não é a pessoa da foto. Provavelmente, pegou a foto de algum lugar. Se alguém conhecer a pessoa da foto, por favor, avise", avisou.

Sonho com o irmão

Antes de denunciar a tentativa de golpe, Diogo contou que teve um sonho otimista com Rodrigo. Em uma publicação feita em seus stories, ele escreveu: "Bom dia pessoal! Energia positiva! Sonhei que o Rod abriu os olhos. Muita gente sentindo isso. Acho que hoje o Rodrigo abre os olhos, tô sentindo! Confia!", disse ele.

