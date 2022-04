Novo boletim médico revela evolução de Rodrigo Mussi: ''Mais uma vez abriu os olhos''

No fim da tarde desta quarta-feira, boletim médico atualizado mostrou melhora constante de Rodrigo Mussi

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 22h24

Às 18 horas desta quarta-feira, 06, equipe de Rodrigo Mussi (36) divulgou novo boletim médico! O ex-BBB sofreu um acidente de carro na madrugada da última quinta-feira, 31, em São Paulo. Ele precisou passar por cirurgia após sofrer traumatismo craniano e ter fraturas expostas.

Boletim atualizado

Segundo o novo boletim, Rodrigo voltou a abrir os olhos e a apertar o dedo da família. Além disso, também foi informado que o empresário passará por uma cirurgia na perna amanhã, 07.

“Rodrigo Mussi continua agitado e mais uma vez abriu os olhos e apertou a mão da família. Continua evoluindo e reagindo. Amanhã passará pela cirurgia da perna, mas a família está confiante de que tudo ocorrerá bem! Continuem com as energias positivas e orações!”, disse a nota divulgada no Instagram do Ex-BBB.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Mussi 🥷 (@rodrigo.mussi)

Diogo Mussi atualiza os fãs de Rodrigo

Fora o boletim divulgado, Diogo Mussi voltou a atualizar os seguidores sobre o estado de saúde de seu irmão. Em seu perfil das redes sociais, Diogo Mussi contou que Rodrigo Mussi voltou a abrir os olhos. Ele disse que o rapaz está muito agitado.

“O ‘Rod’ está bastante agitado, abriu os olhos, apertou bastante a minha mão. Ele está despertando, está bem. Amanhã fará a cirurgia na perna e temos certeza de que será maus um sucesso. Em breve teremos o nosso Rodrigo, com aquele sorriso cativante”, escreveu ele.

Na noite de ontem, Diogo contou que Rodrigoabriu os olhos pela primeira vez. O rapaz ficou um tempo com um dos olhos abertos, mas logo voltou a dormir.