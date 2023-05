Irmão de Andressa Suita relembra atrito com Gusttavo Lima: 'Infeliz'

Integrante do reality show A Grande Conquista, Alexandre Suita, irmão de Andressa Suita, fala sobre treta com o cunhado, Gusttavo Lima, no passado

Irmão da influencer Andressa Suita, Alexandre Suita está no time de participantes do reality show A Grande Conquista, da Record TV. Antes de ser confinado, ele conversou com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, e relembrou uma treta que viveu com o cunhado, o cantor Gusttavo Lima.

Na época em que Gusttavo e Andressa se separaram por um breve período, Alexandre alfinetou o cantor. Agora, ele contou que o atrito entre eles está resolvido.

"Aquilo foi um momento infeliz da nossa história. Acredito que todas as famílias passem por momentos assim. Diante de tudo que estava acontecendo [na separação] coloquei minha opinião. Mas hoje vejo que isso já está superado. Temos uma boa relação quando nos encontramos em ambientes de família e datas comemorativas", disse ele.

Além disso, Alexandre Suita comentou sobre o motivo para participar de um reality show na TV. "O que mais me motiva é ter a oportunidade de ter voz para falar minhas opiniões e sobre as causas que eu defendo. Quero a exposição, ser reconhecido, mas é claro que a parte financeira é bem interessante. Sem dúvida, R$ 1 milhão mudaria minha vida", afirmou. A Grande Conquista estreia nesta segunda-feira, 8.

Andressa Suita surpreende ao revelar seu peso na balança

A modelo Andressa Suita revelou que teve um Carnaval mais tranquilo com a família em sua mansão. Em seus stories na rede social, a esposa de Gusttavo Lima fez um resumo do feriado que tiveram em casa e revelou como se divertiram em off.

Após mostrar os momentos com os filhos, Gabriel e Samuel, em sua intimidade brincando e assistindo aos filmes, a influenciadora ainda exibiu seu treino na academia completa que tem em seu lar. Além de ostentar seu corpaço torneado em uma selfie no espelho, Andressa Suita aproveitou o look fitness levinho para subir na balança.

Ao subir no objeto, a modelo tirou uma foto de seu peso atual e revelou que está com 56,9 kg, quase 60 kg.