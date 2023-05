Intérprete de Rita Lee, Mel Lisboa se despede: ''A estrela mais brilhante deste nosso céu''

Atriz Mel Lisboa, que interpretou Rita Lee nos palcos e no cinema, lamenta morte da cantora aos 75 anos e presta homenagem na web

A atriz Mel Lisboa (41) usou as redes sociais para lamentar a morte de Rita Lee aos 75 anos na noite de segunda-feira, 08, e anunciada na manhã desta terça-feira, 09.

Em seu Instagram, a artista, que viveu Lee no musical Rita Lee Mora ao Lado, de 2014 a 2016, no filme Elis, e também narrou a versão de áudio livro da autobiografia da cantora, fez uma despedida emocionante com série de fotos ao lado da estrela do rock.

"Rita, a maior de todas. A estrela mais brilhante deste nosso céu. Minha inspiração. Nossa rainha. Hoje dói muito, mas me sinto privilegiada por ter existido na mesma época que você", começou escrevendo Mel.

Em seguida, a atriz destacou a honra de ter vivido Rita Lee. "Por ter tido a ousadia de subir no palco fingindo ser você. Por ter tido a honra de ter estado ao seu lado nesses últimos 10 anos.Obrigada por tudo que você fez por todos nós. Você fez e sempre fará um monte de gente feliz. Descanse em paz, Rainha", declarou na legenda da publicação.

Vale lembrar que a atriz Camila Morgado também deu vida a Rita Lee na TV e no cinema, no filme e na minissérie Hebe - A estrela do Brasil.

Confira a homenagem de Mel Lisboa para Rita Lee:

Famosos lamentam morte da cantora Rita Lee

A morte da cantora Rita Lee (1947-2023) causou comoção no mundo dos famosos nesta terça-feira, 09. A notícia do falecimento dela foi divulgada pela família em um post no Instagram informando que ela partiu em sua casa. Assim, vários fãs famosos começaram a prestar homenagens para ela publicamente, como Sandra Annenberg, Walcyr Carrasco, Astrid Fontenelle, Boninho, Preta Gil, entre outros.

A filha de Gilberto Gil lamentou a partida da rainha do rock brasileiro: "Minha tudo Rita Lee, as palavras me faltam agora!!! Eu tive o privilégio de conviver com minha ídola, com minha musa, desde a minha infância até a vida adulta, cantamos juntas, rimos juntas, um grande presente!", iniciou ela, que está tratando um câncer no intestino.