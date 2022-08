Ingrid Guimarães recria foto com Luisa Périssé e rasga elogios: "Já nasceu engraçada"

A atriz Ingrid Guimarães celebrou a parceria com a afilhada, Luisa Périssé, ao recriar uma foto de quando ela era criança

Ingrid Guimarães(50) encantou os seguidores das redes sociais ao recriar uma foto fofa ao lado de sua afilhada, Luisa Périssé (23), filha dos atores Heloisa Périssé (55) e Lug de Paula (65).

No registro compartilhado no Instagram nesta quinta-feira, 18, a atriz recordou uma foto antiga em que aparece com Luisa no colo, e depois mostrou uma atual na mesma pose. Ingrid aproveitou para rasgar elogios para a afilhada, com quem está contracenando em um novo trabalho.

"Trend da emoção de contracenar com esse bebê aí no meu colo, minha afilhada que cresceu na coxia do Cócegas, fazia todos os bichinhos na mesa do restaurante e já nasceu engraçada! Fiquei tão nervosa, que fiquei assistindo ela arrasar em cena (quase não consegui dar o meu texto inclusive). Eu sabia que esse momento ia chegar e chegou! Aceita, @heloisaperisse! @luisaperisse, você arrasou!", declarou a artista.

A publicação deixou os internautas encantados. "Que lindas", disse uma seguidora. "Ahh que coisa fofa", comentou outra. "Que amor. Duas lindas", escreveu uma internauta. "Que lindo registro. Parabéns", disse uma fã. Luisa também se derreteu pelo post. "Ahahahaha ameeeeiii. Te amo minha tia gruuuu", falou a jovem.

Confira a publicação de Ingrid Guimarães e Luisa Périssé:

