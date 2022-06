Heloisa Périssé presta bela homenagem no aniversário da filha, Luisa: "Coração gigante"

A atriz Heloisa Périssé comemorou o aniversário de 23 anos da filha mais velha, Luisa, com bela homenagem

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 20h32

Luisa Périssé, filha de Heloísa Périssé (55) e Lug de Paula (65) completou 23 anos de vida nesta sexta feira, 17.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou alguns cliques da filha em seu perfil no Instagram e prestou uma bela homenagem para a primogênita.

"Ela foi quem redimensionou o mundo pra mim. Redimensionou o entendimento do amor! Olhei aquela carinha linda e disse: 'taí alguém por quem eu tenho que ter responsabilidade! O mundo a partir de hoje, tem que ser melhor!'", começou o texto.

A atriz seguiu elogiando a herdeira. "Acredito que fiz um bom trabalho, porque eu tenho hoje mais do que uma filha ou um amor, eu tenho uma AMIGA! Alguém que eu confio, me diverte, diverte a família inteira, trabalhadora, inspiradora, original, cheia de personalidade, até demais kkk, mas com um coração gigante, que por onde passa espalha luz! Não é à toa que a batizei de Luisa."

Heloisa completou a homenagem se declarando. "Minha filha, te amo de forma, que qualquer palavra, é pouco! Só sinta! Deus te abençoe muito no seu ciclo, e vá ser feliz e fazer os outros felizes, porque você tá aqui nesse mundo, pra isso!!", finalizou.

Heloísa, vale lembrar, também é mãe de Antônia, que tem (15). A menina é fruto do casamento da humorista com o diretor Mauro Farias.

Confira a homenagem da atriz para a filha: