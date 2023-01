Indicado ao Nobel e destaque internacional: Quem é Cacique Raoni, indígena que subiu a rampa com Lula?

Cerimônia de posse do presidente Lula contou com a presença de Cacique Raoni, liderança indígena do povo Kayapó

A cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (77) neste domingo, 1º, foi marcada pela participação de representantes do povo brasileiro, que foram responsáveis por passar a faixa presidencial ao chefe de estado. Um deles foi o cacique Raoni Metuktire (90).

Mas quem é Cacique Raoni? Ele é o líder do povo Kayapó e conta com reconhecimento internacional por seu trabalho na luta pelos direitos dos povos indígenas do Brasil. Sua participação no evento foi vista como uma reparação histórica, principalmente após a criação do ministério voltado aos povos originários.

Nos últimos anos Raoni foi um crítico ferrenho ao governo de Jair Bolsonaro, chegando a ser alvo de ataques do então presidente durante um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York: "Acabou o monopólio do senhor Raoni".

Raoni é uma figura conhecida internacionalmente desde 1978, quando protagonizou um filme do cineasta belga Jean-Pierre Dutilleux que contava sua história no ativismo indigena. Em 2020, ele chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz e em 2021, recebeu o título de Membro Honorário da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

Em 2012, Raoni também teve um encontro especial com o presidente da França, François Hollande, no Palácio do Eliseu. Durante o bate-papo com o chefe de estado, ele deixou claro sua preocupação com a preservação da Amazônia e dos indígenas que viviam na região.

Durante a pandemia, o cacique foi um dos brasileiros atingidos pelo COVID-19. Na época, seu estado delicado de saúde chamou atenção do Papa Francisco, que enviou um representante da Igreja Católica para visitá-lo.

