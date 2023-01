Look usado por Janja na posse de Lula tem significado especial; saiba tudo

Primeira-dama Janja da Silva escolheu look especial cheio de significado para subir a rampa com Lula

A primeira-dama Rosângela Silva (56), a Janja, foi um espetáculo à parte durante a cerimônia de posse do marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (77), em Brasília. Neste domingo, 1º, ela usou um look arrasador cheio de significado para celebrar o momento histórico para o Brasil.

Fugindo do tradicional vestido de primeira-dama, ela subiu a rampa do planalto usando um conjunto de blazer e calça crepe de seda assinado pela estilista Helô Rocha (36). Conforme a revista Vogue, os detal hes do modelito foram feitos pelas bordadeiras de Timbaúba , em Pernambuco, com tingimento natural.

E o conjuntinho conta com um significado todo especial para o momento político nacional. Isso porque o blazer branco é utilizado há anos como um símbolo da luta feminista e já foi peça escolhida por personalidades como Hillary Clinton e Kamala Harris, vice-presidente do Estados Unidos. Em 2020, após sua eleição, a chefe de estado usou um look parecido com o de Janja em seu primeiro discurso oficial. O visual foi escolhido para relembrar o processo histórico pelo direito do voto feminino .



“Queria vestir algo que tivesse simbolismo para o Brasil, para os estilistas, para as cooperativas e para as mulheres brasileiras”, disse Janja em entrevista à Vogue.

Mas essa não é a primeira vez que Janja faz escolhas cheias de simbolismo. Em recente entrevista ao Fantástico, ela usou uma camisa desenhada pelo estilista Airon Martin, da Misci, na qual contava com estampas vermelhas, que remetem ao pau-brasil.

“Fiz questão de usá-la porque carregava um simbolismo, tanto da história de vida do estilista como da cultura popular, da produção da seda nacional, que é usada na França e a gente nem sabe", afirmou a primeira dama.

Na virada do ano, a socióloga também chamou atenção com o look escolhido. Ela estava com um vestido terracota de seda, assinado por Ana de Jour, conhecida por trabalhar pensando em uma moda mais sustentável. "Orgulho e honra por ter vestido mais uma mulher forte e inspiradora em um momento tão especial de sua vida", disse a estilista.