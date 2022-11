"Hoje será a primeira de sete batalhas", diz desabafo de Neymar pai sobre a Copa

Neymar Santos escreveu texto emocionante dedicado ao filho Neymar Jr. no dia de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar

O pai e empresário de Neymar Jr., Neymar Santos, publicou um vídeo de várias momentos da carreira do filho no futebol acompanhado de texto com desabafo sobre a estreia da seleção na Copa do Mundo.

Ele iniciou o texto com um versículo da Bíblia. “Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha; e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha”, afirmou citando o evangelho de São Mateus.

Após, ele começou a se referir ao filho para falar sobre o desafio que a seleção brasileira e ele irão enfrentar. "Filho, chegou o grande momento. Hoje será o primeira batalha de sete grandes desafios. Cada partida será como uma vida e, até chegarmos na grande final, dia 18, teremos que lutar por cada centímetro do campo, por cada bola e em cada um dos 90 minutos. Nada será fácil, mas sabemos que você e seus companheiros estão preparados para superar tudo, com talento e entrega, para fazer todos os brasileiros felizes. Se pudesse descrever essa seleção em uma palavra diria que o elenco está preparado, fruto do trabalho que vocês realizaram nos últimos anos", declarou ele.

Ele ainda enalteceu a vontade do ex de Bruna Marquezine de vencer o campeonato."Sei o quanto você desejou esta Copa, cada personagem que te inspirou, cada amigo que te motivou e nós, sua família, percorremos esse caminho juntos, sempre com Deus no coração. Estamos na torcida, nós aqui no Catar e os brasileiros espalhados por todo o mundo, para que vocês possam transformar esta jornada em FELICIDADE. Que você e todos na Seleção Brasileira se divirtam em campo e brilhem como sempre. Boa sorte filho! Boa sorte Brasil Que Deus os abençoe e os proteja!", completou.

Confira homenagem de Neymar Santos para Neymar Jr.: