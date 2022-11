Bruna Marquezine explica curtida em post sobre Neymar Jr: 'Eu não vi'

Bruna Marquezine rebate comentário de fã dizendo que ela não teria superado Neymar Jr e responde na lata: 'Vocês não pararam'

A atriz Bruna Marquezine se pronunciou quando viu um comentário de uma seguidora sobre uma curtida que ela deu um post ironizando Neymar Jr. A artista descurtiu o post em questão após perceber a repercussão do mesmo e decidiu explicar a sua atitude.

Nesta semana, Bruna viu um comentário de uma seguidora dizendo que ela não teria superado o namoro com o jogador de futebol e decidiu responder. A fã escreveu: “Poucos dias atrás ela mostrou que não supera nunca com a curtida sobre imposto de renda do ex. Então, se ela não supera, quem vai?”.

Ao ver isso, Marquezine respondeu no Twitter. “Eu não vi. Era o último slide de 10. Devo ter visto metade dos memes, achei algum engraçado e curti. Quando vi aqui no Twitter que tinha 'curtido' fiz questão de ir descurtir, mas vocês não pararam de repercutir até virar notícia, porque vocês gostam dessa associação. O quão difícil é aceitar e respeitar o que eu venho dizendo há anos?”, questionou.

Aerolook de Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine foi flagrada embarcando no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Usando um 'look' monocromático, a mais nova artista holywoodiana seguiu tendência mundial com grife.

Com blusa e calça de moletom pretos, ela usou tênis estilo 'dad shoes' e um coque bagunçadinho. Também estava com fone de ouvido sem fio. Não se sabe qual era o destino dela.