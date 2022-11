Bruna Marquezine é flagrada no aeroporto com look all black grifado

Bruna Marquezine foi vista embarcando no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro

A atriz Bruna Marquezine foi flagrada embarcando no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Usando um 'look' monocromático, a mais nova artista holywoodiana seguiu tendência mundial com grife.

Com blusa e calça de moletom pretos, ela usou tênis estilo 'dad shoes' e um coque bagunçadinho. Também estava com fone de ouvido sem fio. Não se sabe qual era o destino dela.

Recentemente, a gata causou polêmica ao parar de seguir Rafaella Santos, irmã de seu ex-namorado, o jogador Neymar Jr e Carol Dantas, mãe do filho do jogador.

Em uma publicação que falava sobre os unfollows, a atriz se mostrou indignada. "Ah gente, poxa vida! Sério mesmo?! Eu dei unfollow em mais de 200 páginas no Instagram, páginas de memes, de marcas, de pessoas que não convivo mais e não interajo nas redes. Parem com essa chatice, associação besta desnecessária que já não faz sentido há anos", rebateu.

Falando no ex-casal, o tatuador de Neymar revelou recentemente que o coração que ele havia tatuado em homenagem a Marquezine foi apagado de um de seus dedos.

Confira o look de Bruna Marquezine:

Foto: Agnews/Victor Chapetta