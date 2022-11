Bruna Marquezine se manifesta após deixar de seguir irmã de Neymar e Carol Dantas

Atriz Bruna Marquezine faz desabafo após repercussão na web de unfollow em Rafaella, irmã de seu ex, Neymar Jr., e em influencer Carol Dantas

A atriz Bruna Marquezine (27) deu o que falar nas redes sociais após fazer uma limpa nos perfis que segue em sua conta no Instagram.

Anos após o término do relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. (30), a artista deixou de seguir a irmã do craque, a influenciadora Rafaella Santos (26), e a ex de Neymar e mãe do filho do atleta, Carol Dantas (29).

Após a repercussão do unfollow na web, a famosa se pronunciou ao ver manchete do perfil Choquei, que dizia: "AGORA: Bruna Marquezine dá unfollow na irmã de Neymar, Rafaella, e na mãe do filho do Neymar, Carol Dantas."

Mostrando indignação, Bruna Marquezine fez questão de responder à publicação da página. "Ah gente, poxa vida! Sério mesmo?! Eu dei unfollow em mais de 200 páginas no Instagram, páginas de memes, de marcas, de pessoas que não convivo mais e não interajo nas redes", disse ela.

Marquezine ainda disparou: "Parem com essa chatice, associação besta desnecessária que já não faz sentido há anos."

Vale lembrar que Bruna e Neymar Jr. tiveram um relacionamento cheio de idas e vindas, que durou entre 2013 e 2018.

Confira o desabafo de Bruna Marquezine sobre a 'limpa' no Instagram:

Ah gente, poxa vida! Sério mesmo?! Eu dei unfollow em mais de 200 páginas no Instagram, páginas de memes, de marcas, de pessoas que não convivo mais e não interajo nas redes. Parem com essa chatice, associação besta desnecessária que já não faz sentido há anos. — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) November 19, 2022

Momento de Bruna Marquezine e Xolo Maridueña viraliza na internet

A atriz Bruna Marquezine assistiu a um jogo de futebol com seu parceiro romântico no filme da DC Comics, Besouro Azul, Xolo Maridueña, o cantor Justin Bieber e a modelo Hailey Bieber recentemente.

O que enlouqueceu os fãs foi o jeito carinhoso em que os dois comemoram um gol do Los Angeles FC contra o Philadelphia Union. No vídeo, Xolo abraça Bruna e a enche de beijos. Durante a partida, fotos dos dois foram tiradas e eles apareceram de mãos dadas torcendo e em clima de total descontração. Com o envolvimento do casal no filme, os fãs já esperam que o romance se estenda para a vida real, mas ainda não há confirmação. "Namoradinhos que namoram!", escreveu uma fã esperançosa. Bruna, no entanto, já chegou a se referir ao ator como "um de seus melhores amigos".

