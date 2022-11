Momento de Bruna Marquezine e Xolo Maridueña viraliza na internet

Bruna Marquezine e seu parceiro romântico em Besouro Azul trocaram carinhos durante partida de futebol

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 09h55

A atriz Bruna Marquezine assistiu a um jogo de futebol com seu parceiro romântico no filme da DC, ' Besouro Azul', Xolo Maridueña, o cantor Justin Bieber e a modelo Hailey Bieber no último domingo, 6.

O que enloqueceu os fãs foi o jeito carinhoso em que os dois comemoram um gol do Los Angeles FC contra o Philadelphia Union. No vídeo, Xolo abraça Bruna e a enche de beijos.

Durante a partida, fotos dos dois foram tiradas e eles apareceram de mãos dadas torcendo e em clima de total descontração.

Com o envolvimento do casal no filme, os fãs já esperam que o romance se estenda para a vida real, mas ainda não há confirmação. "Namoradinhos que namoram!", escreveu uma fã esperançosa. Bruna, no entanto, já chegou a se referir ao ator como "um de seus melhores amigos".

Confira as fotos e o vídeo do momento entre Bruna Marquezine e Xolo Maridueña:

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña na final da Copa MLS 2022 em Los Angeles. pic.twitter.com/nlyQV5SZRb — Marquezine Comunicações (@marquezinecom) November 6, 2022