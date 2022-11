Bruna Marquezine curte publicação irônica sobre Neymar

Após a reação de Bruna Marquezine viralizar na internet, ela descurtiu a publicação

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 16h24

Na manhã desta terça-feira, 01,Bruna Marquezine (27) deu o que falar nas redes socias! A atriz curtiu uma publicação no Instagram que fazia piada sobre a dívida que seu ex-namorado Neymar Jr. (31), estaria devendo para a Receita Federal.

O meme se refere a uma conversa irônica entre Neymar e Ana Maria Braga."Imaginem o Brasil hexacampeão no Catar. Ana Maria Braga convida Neymar Jr. para o seu programa. No meio do bate-papo descontraído, Ana Maria anuncia: - Hoje teremos uma receita todinha especial pra você, menino Ney. - Hehehe é tóis! Hehehe Qual receita, Ana? Nesse momento, entra no estúdio a RECEITA FEDERAL", diz o texto.

Após a repercurssão do assunto, Bruna Marquezine descurtiu o post.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO CURTIDA POR BRUNA MARQUEZINE:

DÍVIDA MILIONÁRIA

O jogador do Paris Saint-German foi alvo de críticas na web por causa de uma dívida no valor de R$ 8 milhões, que de acordo com Lula, foi perdoada pelo ex-presidente da República, após Neymar entrar com um pedido de recurso em 2019.

Um dia após o pedido de anulação ter sido proposta, o pai de Neymar foi recebido em Brasília para esclarecer sobre os valores pendentes. No ultímo domingo, 31, ao fim das eleições, os eleitores de Lula cantaram a marcha "ei, Neymar, vai ter que declarar!", se referindo a dívida do Imposto de Renda.