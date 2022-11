Tatuador diz que Neymar Jr cobriu tatuagem para ex-namorada

Tatuador entrega o que Neymar Jr fez com tatuagem que fez quando namorava com Bruna Marquezine

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 21h35

O tatuador Adão Rosa surpreendeu ao revelar uma informação sobre o jogador de futebol Neymar Jr. Ele participou do quadro Acredite Em Quem Quiser do Domingão com Huck, na Globo, por já ter feito mais de 35 tatuagens em Neymar. Assim, ele acabou contando uma curiosidade sobre as tatuagens do atleta.

No palco, ele revelou que Neymar escondeu a tatuagem que fez na época em que namorava com a atriz Bruna Marquezine. Na atração, Lívia Andrade quis saber se ele tinha feito alguma tatuagem em Neymar Jr que era para uma namorada. “Por acaso, você já fez alguma tatuagem de casal, do Neymar e uma namorada, de repente, famosa? Que teve que apagar depois. Um lugar secreto”, disse ela.

Então, o tatuador confirmou. “Ele fez um coração no dedo em homenagem a Bruna Marquezine”, afirmou. Com isso, Lívia quis saber: “E aí apagou depois ou continua?”. E ele respondeu: “Ele cobriu o coração”.

Ao ouvir isso, Lívia Andrade brincou: “Ele cobriu o coração, está com o coração peludo. Vamos mandar uma cera depilatória para ele”.

Bruna Marquezina faz a 'limpa' nas redes sociais

Anos após o término do relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. (30), a atriz Bruna Marquezine deixou de seguir a irmã de Neymar Jr, a influenciadora Rafaella Santos (26), e a ex de Neymar e mãe do filho do atleta, Carol Dantas (29).

Após a repercussão do unfollow na web, a famosa se pronunciou ao ver manchete do perfil Choquei, que dizia: "AGORA: Bruna Marquezine dá unfollow na irmã de Neymar, Rafaella, e na mãe do filho do Neymar, Carol Dantas."

Mostrando indignação, Bruna Marquezine fez questão de responder à publicação da página. "Ah gente, poxa vida! Sério mesmo?! Eu dei unfollow em mais de 200 páginas no Instagram, páginas de memes, de marcas, de pessoas que não convivo mais e não interajo nas redes", disse ela.

Marquezine ainda disparou: "Parem com essa chatice, associação besta desnecessária que já não faz sentido há anos."

Vale lembrar que Bruna e Neymar Jr. tiveram um relacionamento cheio de idas e vindas, que durou entre 2013 e 2018.