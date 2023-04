Helen Ganzarolli faz novo desabafo: 'Está me doendo'

Após ser vítima de golpe do ex-namorado, Helen Ganzarolli revela que não quer mais tocar nesse assunto e revela o motivo: 'Continua me machucando'

A apresentadora Helen Ganzarolli voltou a aparecer nas redes sociais nesta quinta-feira, 20, para fazer um novo desabafo sobre a situação que enfrentou com seu ex-namorado, César Henrique. Ela foi vítima de golpe financeiro do ex e perdeu uma grande quantia de dinheiro. Com a repercussão do assunto, a artista contou que não quer tocar nesse assunto publicamente e vai se resguardar agora que já deu a sua versão do ocorrido.

“Toda vez que eu toco nesse assunto, toda vez que eu lembro, eu fico mal. Isso continua me machucando, pode ter certeza. Eu estou seguindo a minha vida, estou trabalhando, gravando, com muita alegria e felicidade, mas quando eu paro para pensar... lá no fundo está me doendo. Foi um trauma emocional que eu sofri, e estou sofrendo ainda. Estou vivenciando a dor ainda. A vida tem que seguir, eu continuo trabalhando, estou fazendo todas as minhas coisas. Eu não quero ficar tendo que voltar nesse assunto. De coração, agora vamos seguir”, disse ela.

Em outro momento, Helen apareceu abatida e contou que não conseguiu dormir durante a noite após o seu primeiro desabafo sobre o golpe. “A minha carinha hoje... Estou só no sono. Tive insônia a noite inteira. Não consegui dormir. Mas apareci aqui para desejar uma ótima tarde para vocês, meus seguidores. Desejar um dia maravilhoso, abençoado, e é isso. Vida que segue, nada como um dia após o outro. Vamos que vamos. Queria agradecer todas as mensagens de amor e carinho de vocês”, contou.

