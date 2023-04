Helen Ganzarolli desabafa após ser vítima de golpe 'financeiro e emocional'

Helen Ganzarolli grava vídeo para se pronunciar sobre golpe que sofreu de um ex-namorado: 'Nunca em envolvi em escândalo'

A apresentadora Helen Ganzarolli surpreendeu seus fãs na noite desta quarta-feira, 19, ao compartilhar um desabafo nas redes sociais sobre o golpe que sofreu envolvendo o seu ex-namorado, César Henrique. Eles ficaram juntos por alguns anos e ela contou que foi vítima de um golpe financeiro e emocional. A artista ainda contou que seu advogado já entrou com as medidas legais para resolver o caso.

Para começar, Helen destacou a sua carreira na televisão e contou que não era casada com o ex. “Mais de 20 anos de televisão e nunca me envolvi em escândalo. Quem me conhece sabe o tanto que eu preservo a minha vida pessoal, então eu vou falar aqui para vocês agora. Primeiramente esclarecer que não existe ex-marido, porque eu nunca fui casada. Sim, namorei uma pessoa por anos e sofri um golpe financeiro grande. Mas sofri um golpe também emocional. E quem convive comigo e passou por isso comigo sabe o quanto isso tem me causado dor”, disse ela, que não revelou o valor do prejuízo financeiro.

Então, ela completou sobre a sua crença de que tudo vai se resolver. “Mas agora eu resolvi erguer a cabeça, seguir em frente porque eu amo o que eu faço, eu amo meu trabalho, amo minha história e tenho muito orgulho. Eu tenho certeza que a justiça vai ser feita. Meu advogado já entrou com tudo, todas as medidas judiciais, e eu confio na justiça de Deus também. Fui mais uma das vítimas dele. E eu tenho certeza que toda a verdade vai aparecer. Muito obrigada a todo o amor e carinho de vocês e pela preocupação”, afirmou.

Na legenda do vídeo, Helen Ganzarolli deu mais detalhes sobre como está se sentindo com tudo o que aconteceu. "Amores estou aqui me pronunciando em respeito a minha história por tudo que conquistei e construi por mais de 20 anos de televisão e em respeito a todos vocês da imprensa e a vocês meus amigos, familiares e aos meu fãs!!! Essa é a única verdade!!! E eu confio nela !! Confio na justiça !!! Confio na justiça de Deus acima de tudo!!! Sim, sou umas das vítimas de César !!! E a dor e o sofrimento que isso me causou emocionante e ainda vem causando é grande!!! Ainda mais por uma pessoa que namorei por anos!!! Mas estou seguindo minha vida com força e fazendo oque mais amo que é trabalhar!!! Bora!!! Sou guerreira e sempre fui!!!", escreveu.

