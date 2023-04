Helen Ganzarolli confirma que levou golpe milionário do ex-marido: "Não estou bem"

Em programa de televisão, Helen Ganzarolli confirma que levou golpe e diz que valores foram elevados

A apresentadora Helen Ganzarolli se pronunciou pela primeira vez sobre o golpe que teria sofrido do ex-marido, César Henrique. Em entrevista ao programa A Tarde é Sua nesta terça-feira (18), ela confirmou que foi lesada, mas não detalhou os valores que perdeu na transação.

"Não foi uma coisa pequena, foi algo grande. E o meu valor foi estrondoso, não foi pequeno", afirmou ela que disse que o caso segue na Justiça. "Eu fui, eu cobrei, esperei, mas meu advogado está tomando as providências", garantiu

Contratada do SBT há 20 anos, a modelo também disse que está muito abalada com o prejuízo que comprometeu o faturamento de uma vida de trabalho.

"Não estou bem, não esperava e isso está só se agravando. Foi um golpe e eu sou uma vítima. Eu sempre trabalhei honestamente, sempre procurei andar na linha e isso tá me fazendo mal a cada dia, mas tenho certeza que vou conseguir me reerguer", disse ela.

Segundo informações do programa, ela pode ter perdido até R$ 2,5 milhões. Atualmente, a artista faz parte do time de talentos do Programa Silvio Santos, do SBT. Ela é muito querida pelo público.

CORPAÇO!

A apresentadora Helen Ganzarolli (43) aproveitou o final de semana para relaxar e registrou o momento nas redes sociais. A morena apareceu tomando um banho de ofurô e ostentou a sua beleza ao aparecer apenas de biquíni verde estiloso.

Nos stories do Instagram, ela surgiu dentro da banheira com o seu look ousado e esbanjou toda a sua beleza. Tanto que ela recebeu vários elogios dos seguidores nos comentários. “Muito maravilhosa”, disse um fã. “Linda demais”, afirmou outro. “Perfeita”, declarou mais um.