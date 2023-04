Gustavo Mioto esclarece romance com Ana Castela após boatos: "Incrível"

Gustavo Mioto esclarece romance com a "Boiadeira"; nos últimos tempos, os dois apareceram juntos várias vezes

Discretíssimo sobre sua vida pessoal, o cantor Gustavo Mioto se pronunciou pela primeira vez sobre os boatos de que estaria vivendo um romance com a também cantora Ana Castela. Em uma entrevista rara, ele disse que está "conhecendo" a Boiadeira.

“Estamos nos conhecendo. A Ana é uma menina incrível, talentosa, está correndo agora, aparecendo para o Brasil inteiro, ela está correndo cada vez mais e, se Deus quiser, o sucesso dela será exponencial, eu torço muito por ela", disse ele ao empresário Renato Sertanejeiro.

Na conversa, ele ainda disse que os dois estão trocando muita experiência, "Está dando tudo certo, a gente se dá bem, a gente conversa bastante sobre a vida, sobre a carreira, mas, no momento, estamos só nos conhecendo”, contou.

Flagrados juntos várias vezes

Além da viagem, os dois chegaram e posaram para foto juntos no aniversário da influenciadora Flavia Pavanelli. Também já teve flagras de beijo dos dois, que se conheceram em uma gravação do programa 'TVZ' do Multishow.

Em uma entrevista ao R7, o sertanejo falou sobre a cantora revelação: “Eu nem gosto muito da Ana. Eu acho ela super arrogante”, disse brincando. “Eu acho que é mentira dele porque ele gosta muito de mim”, disse ela gritando ao fundo. “A gente está vivendo junto, mas sem rótulos”, afirmou Gustavo.