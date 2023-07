Guerreira! Preta Gil posa ao natural e não esconde cateter do tratamento contra o câncer

Preta Gil posa ao natural; ela está hospedada em hotel de luxo ao lado da família

A cantora Preta Gil apareceu nesta segunda-feira, 24, curtindo momentos de descanso em um hotel. Se recuperando de momentos difíceis, a estrela apareceu ao natural enquanto tomava sol e encantou os seguidores.

A bela apareceu com um biquíni roxo e impressionou com sua beleza. Ela está no Maranhão hospedada ao lado da família - é que os Gil viajaram para comemorar o aniversário de Marina Morena, outra das filhas de Gilberto Gil.

Na foto, é possível ver o curativo onde está o cateter pelo qual a cantora recebe medicação durante o tratamento contra o câncer. Desde o ano passado, ela luta contra um tumor no intestino e tem passado por dias difíceis. Na semana passada, ela inclusive foi hospitalizada com uma crise de stress.

Preta Gil comemorou o aniversário da irmã com uma declaração pública de amor. "Como eu te amo irmã, você é a maior prova viva de como se tornar uma vitoriosa com perseverança, caráter, muito carisma, Axé e amor. Você é uma inspiração pra mim, obrigada por insistir em eu estar aqui com você, que momento especial e mágico", escreveu.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagilnecessaria)

CAPRICHOU NO LOOK

A cantora Preta Gil surpreendeu os seguidores neste domingo, 23, ao compartilhar uma série de fotos arrasadoras. Após prometer afastamento das redes sociais para sua saúde mental e cura do câncer, a famosa encantou ao reaparecer com os cliques deslumbrantes.

Toda produzida e fazendo carão, a filha de Gilberto Gil deu um show de beleza ao aparecer vestindo um look branco. A peça com decote e transparência deixou a artista poderosa. A produção foi feita para ela celebrar a festa de sua amiga, Mari Morena.

Nos últimos dias, Preta Gil expôs comentários maldosos que recebeu após ser hospitalizada por uma forte crise de ansiedade. "Por opiniões iguais a dessa senhora o mundo está tão doente, as pessoas estão doentes e ferindo umas as outras! Boa noite, voltando pro meu mundo off-line até ter vontade e saúde mental pra voltar a trocar amor com vocês por aqui!", declarou ela.