Gretchen relembra pedido que fez para Nahim: 'Tô em choque'

Ao saber de morte repentina de Nahim, Gretchen relembra pedido que fez para o cantor e um dos encontros com ele; cantora ficou em choque com a notícia

A cantora Gretchen se mostrou chocada ao saber da morte de Nahim nesta quinta-feira, 13. Ao ver a notícia da partida repentina do artista na casa dele em São Paulo, a Rainha do Rebolado compartilhou uma foto dele para lamentar seu falecimento e relembrou um momento com ele.

Amiga do cantor, a famosa contou que ao vê-lo tempos atrás fez um pedido inusitado e ele a acatou logo em seguida. Gretchen revelou que está abismada com a partida do colega e contou que eram pessoas próximas de conversas e risadas.

"Amigo, o que foi isso? Como você vai embora sem fazermos a última revanche do ‘’QUAL É A MÚSICA ‘’? Lembra quando você estava de cabelos grisalhos e eu falei que você ficava muito mais lindo de cabelo preto? E na outra semana você estava de cabelo tingido. Poxa. Tô aqui em choque ainda. Mas se Deus te quis cantando e alegrando ele, eu me conformo. Porque ELE sabe de todas as coisas. Estou longe fisicamente pra te ver nesse momento. Mas vou sempre guardar esse sorriso comigo. As nossas fofocas e risadas", escrevu a cantora relembrando os momentos com ele.

Assim como a Rainha do Rebolado outras famosas lamentaram a morte de Nahim. A apresentadora Sonia Abrão falou sobre o acidente trágico protagonizado por ele em casa e Patricia Abravanel resgatou cliques dele ao seu lado no palco do Programa Silvio Santos.

Natural de Miguelópolis, interior de São Paulo, o cantor ficou conhecido por meio de programas de auditório e chegou a vencer o quadro 'Qual é a Música?', do programa Silvio Santos. Em 2017, ele participou do reality show 'A Fazenda' e, em 2022, fez parte do elenco do 'Power Couple Brasil', reality de casais da emissora, ao lado da ex-esposa, Andreia Andrade.

Ex-mulher de Nahim fala sobre a morte dele

Ex-mulher do cantor Nahim, a empresária Andreia de Andrade falou pela primeira vez sobre a morte inesperada dele. O artista foi encontrado sem vida em uma casa de Taboão da Serra, em São Paulo, nesta quinta-feira, 13. A morte dele foi registrada como suspeita pela polícia após ele ter caído de uma escada.

Nos stories do Instagram, Andreia lamentou a morte do artista e contou que estava na delegacia.