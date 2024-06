Sonia Abrão fala sobre morte de Nahim: 'Acidente fatal'

Após saber da morte de Nahim, apresentadora Sonia Abrão fala sobre falecimento do cantor e lamenta acidente fatal que lhe tirou a vida

A apresentadora Sonia Abrão lamentou a morte do cantor Nahim nesta quinta-feira, 13. Em sua rede social, a jornalista falou sobre a partida do artista que fez sucesso nos anos 80 e partiu aos 71 anos em sua casa em São Paulo.

A comandante do A Tarde É Sua então postou um clique dele e comentou sobre ele ter falecido, ao que tudo indica, após um acidente em sua casa localizada no Taboão da Serra. O que parece e será investigado é que ele teria se acidentado e foi visto deitado no chão por uma equipe telefônica que estava fazendo reparos em um poste perto da residência.

"LUTO NA MÚSICA! NAHIM sofreu um acidente doméstico fatal ao cair da escada em sua residência. O cantor tinha 71 anos e deverá ser velado e sepultado em Taboão da Serra, onde morava. Difícil acreditar! Lá se vai mais um amigo", lamentou a famosa o falecimento do conhecido.

Natural de Miguelópolis, interior de São Paulo, o cantor Nahim ficou conhecido por meio de programas de auditório e chegou a vencer o quadro 'Qual é a Música?', do programa Silvio Santos. Em 2017, ele participou do reality show 'A Fazenda' e, em 2022, fez parte do elenco do 'Power Couple Brasil', reality de casais da emissora, ao lado da ex-esposa, Andreia Andrade.

Ex-mulher de Nahim fala sobre a morte dele

Ex-mulher do cantor Nahim, a empresária Andreia de Andrade falou pela primeira vez sobre a morte inesperada dele. O artista foi encontrado sem vida em uma casa de Taboão da Serra, em São Paulo, nesta quinta-feira, 13. A morte dele foi registrada como suspeita pela polícia após ele ter caído de uma escada.

Nos stories do Instagram, Andreia lamentou a morte do artista e contou que estava na delegacia. Veja o que ela disse aqui.