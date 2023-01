Grazi Massafera troca mensagens com ex de Bruna Marquezine

Fãs percebem que Grazi Massafera deixou comentários em fotos do modelo Marlon Teixeira, que é ex-affair de Bruna Marquezine

A atriz Grazi Massafera surpreendeu os fãs ao ser vista deixando comentários nas redes sociais do modelo Marlon Teixeira. Os dois estiveram em Fernando de Noronha há poucas semanas com os amigos. Desde então, eles trocaram comentários nas redes sociais.

Massafera foi vista deixando emojis de estrelinhas, fogo, coração e constelação nas fotos do rapaz. Porém, os dois não chegaram a aparecer juntos por enquanto.

Vale lembrar que Marlon Teixeira já viveu romances com as atrizes Bruna Marquezine e Débora Nascimento. Por sua vez, Grazi Massafera está solteira desde o fim do namoro com o cineasta Alexandre Machafer. Antes disso, ela namorou por dois anos o ator Caio Castro.

Grazi Massafera surge de biquíni em Noronha

A atriz Grazi Massafera (40) arrancou suspiros dos seus fãs ao fazer um ensaio fotográfico só de biquíni fio-dental em uma praia de Fernando de Noronha. A estrela foi curtir os primeiros dias do ano no destino paradisíaco e aproveitou para ostentar o seu corpaço sarado.

Nas fotos, a beldade colocou o bumbum para jogo ao destacar suas impecáveis em uma foto de costas e também exibiu sua flexibilidade ao fazer poses de yoga de ponta-cabeça.