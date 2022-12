Grávida?! Giovanna Lancellotti explica foto com a barriga saliente

Giovanna Lancellotti rebate comentários sobre a sua silhueta em foto com o namorado

A atriz Giovanna Lancellotti (29) apareceu nas redes sociais para rebater os comentários de que estaria grávida. Ela compartilhou um álbum de fotos nas redes sociais e os fãs cogitaram uma suposta gravidez por causa da silhueta da musa. Porém, ela logo esclareceu o motivo de sua barriga ter marcado no rosto justo.

A atriz negou os rumores de que estaria grávida e contou que apenas ficou inchada por causa da ceia de Natal.

"Vocês não comem muito no Natal? Porque eu comi muito. Eu não estou grávida, isso é ceia. Que sacanagem. Você não pode comer um peru em paz e postar uma foto com a barriguinha saliente que já falam que é gravidez. É Natal. Eu comi muito, foi isso que aconteceu", disse ela.

Giovanna Lancellotti posta fotos inéditas em Fernando de Noronha

Giovanna Lancellotti também compartilhou uma série de registros de sua mais recente viagem a Fernando de Noronha e afirmou que já está com saudades do local paradisíaco. De acordo com as imagens, ela renovou o bronzeado, curtiu passeios de barco, fez mergulho e contemplou o céu e o mar.

"Meus amigos todos em Noronha… E meu coração também está lá. Saudade do meu paraíso, e da minha paz. Já já estou de volta, com muita vontade!", legendou ela na publicação.

Uma das amigas à qual Giovanna se refere é a atriz Camila Queiroz (29), que também esteve há alguns dias atrás, em Fernando de Noronha, e compartilhou uma série de fotos. Nas imagens, ela apareceu tomando banho de mar nas águas cristalinas da ilha e curtindo um pouquinho de romance com seu marido, o ator Klebber Toledo (36).