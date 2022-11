Giovanna Lancellotti posta fotos inéditas em Fernando de Noronha

A atriz Giovanna Lancellotti compartilhou os registros nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 14h22

A atriz Giovanna Lancellotti (29) compartilhou uma série de registros de sua mais recente viagem a Fernando de Noronha e afirmou que já está com saudades do local paradisíaco. De acordo com as imagens, ela renovou o bronzeado, curtiu passeios de barco, fez mergulho e contemplou o céu e o mar.

"Meus amigos todos em Noronha… E meu coração também está lá. Saudade do meu paraíso, e da minha paz. Já já estou de volta, com muita vontade!", legendou ela na publicação.

Uma das amigas à qual Giovanna se refere é a atriz Camila Queiroz (29), que também esteve há alguns dias atrás, em Fernando de Noronha, e compartilhou uma série de fotos. Nas imagens, ela apareceu tomando banho de mar nas águas cristalinas da ilha e curtindo um pouquinho de romance com seu marido, o ator Klebber Toledo (36).

Giovanna Lancellotti arranca elogios em novas fotos

Giovanna Lancellotti decidiu deixar seus seguidores sem ar, ao exceder os limites da beleza. Em suas redes sociais, a morena apareceu fazendo carões para a câmera e arrancou elogios de seus fãs.

Em três fotos publicadas em seu perfil oficial no Instagram, a morena posa usando um look todo branco, com apenas uma regata, calça e tênis. Com uma luz refletindo o rosto dela e deixando o resto escuro, ela exibiu toda sua beleza.



Lancellotti também decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores do início da gravação de Ricos de Amor 2, a continuação do sucesso da Netflix protagonizada por ela e Danilo Mesquita (30). A atriz publicou uma foto exibindo uma claquete do filme, mostrando todas os detalhes do longa, como o nome do filme, nome do diretor e até do câmera, além da data do início da gravação.