Gloria Pires é alvo de críticas por beijar a filha em vídeo: ‘Desconfortável’

Gloria Pires se torna alvo de nova polêmica nas redes sociais após aparecer trocando selinho com uma das filhas durante um vídeo; saiba mais

Na última segunda-feira, 10, Gloria Pires comemorou o aniversário de uma de suas filhas com Orlando Morais, Ana Morais. Em suas redes sociais, ela publicou um vídeo celebrando a data ao lado da jovem. No entanto, uma atitude chamou atenção e gerou comentários. O motivo? É que a atriz deu um selinho demorado na boca da filha durante a comemoração.

No registro que viralizou nas redes sociais, Gloria aparece parabenizando a jovem, que completou 24 anos, e então troca um beijo carinhoso com a filha. Ana retribui o gesto da mãe, que parece ser um costume bastante frequente na família. Em outros momentos, a atriz já foi vista beijando suas outras filhas, Cleo Pires e Antonia Morais.

No entanto, muitos seguidores estranharam a atitude e as imagens levantaram um debate nas redes sociais: “Acho isso feio e desconfortável em qualquer idade, seja entre mãe e filhos ou pai e filhos”, opinou uma admiradora da família. “Tudo tem limites. Esse é o tipo de coisa que eu não faria”, disse outra. “É estranho”, opinou uma terceira.

Por outro lado, muitos seguidores saíram em defesa e pautaram que esse é um hábito na família Pires: “Gloria é uma mãe maravilhosa! Isso que ela fez é sinal de carinho e intimidade de mãe e filho”, disse uma fã. “Os incomodados são aqueles que não receberam o amor”, escreveu outra. “Todos se respeitam. Isso é amor”, comentou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Glow News (@glownewsbr)

Vale lembrar que além do vídeo polêmico, Gloria também prestou uma bela homenagem para a herdeira em suas redes sociais. No feed do Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos da herdeira e escreveu uma bela mensagem para celebrar o seu aniversário. "Meu amorzão, hoje você completa 24 anos!", celebrou ela no começo do texto.

E completou: "Desejo voos altos e mergulhos profundos nessa estrada que você começa a trilhar. Que o seu brilho, sua irreverência, sua capacidade de amar, seu talento e sua graça temperem cada dia desse novo ciclo! Te amo muito, minha pérola", declarou a artista, que também recebeu uma mensagem de agradecimento da herdeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Pires (@gpiresoficial)

Gloria Pires impressiona ao surgir com o filho:

Além de ser mãe de três mulheres, Gloria Pires também tem um rapaz entre os herdeiros. Recentemente, ela chamou a atenção ao compartilhar fotos com o seu filho, Bento Morais, de 19 anos, fruto do casamento com Orlando Morais. Trocando carinhos com ele, a famosa apareceu ao natural e esbanjou beleza ao lado dele; veja as fotos!