Discreta, Gloria Maria viveu romance em segredo com herdeiro da Globo

"Espero que ela não se importe", disse amigo ao revelar que Gloria Maria viveu romance em segredo com o executivo

A jornalista Gloria Maria viveu um romance secreto com José Roberto Marinho, um dos herdeiros do Grupo Globo. Isso mesmo: ela se envolveu no passado com um dos homens mais poderosos da casa.

O relato foi contado por Pedro Bial em um programa de TV. Ele se desculpou ao revelar o romance que ficou totalmente em segredo. “Acho que ele não vai ficar chateado de eu contar isso no ar”, disse.

Bial resgatou a história para contar um episódio dramático vivido pela jornalista. É que ela foi vítima d preconceito ao tentar jantar no restaurante do Jockey Club, no Rio, um dos lugares mais badalados da cidade e frequentado apenas pela elite.

“Quando Zé Roberto soube disso, no dia seguinte ele foi almoçar com Glória no mesmo restaurante, como forma de marcar aquela posição. Essa é só mais uma história que Glória está presente. É importante contar porque as coisas mudam, mas não mudam sozinhas”, disse Bial.

José Roberto Marinho hoje é vice-presidente do Grupo Globo e presidente da Fundação Roberto Marinho.

Filha de Gloria Maria escreve texto sobre a morte da mãe

No início da semana, Maria Matta, filha mais velha de Gloria Maria, compartilhou um texto com um recado sobre a morte da mãe. Ela relembrou momentos delas juntas e lamentou a partida da mãe.

"Mamãe, o meu maior medo era perder você, até esse medo se tornar realidade. Ontem eu te perdi, mas não para sempre. Você ainda está aqui no meu coração. Você não só foi a melhor mãe do mundo, mas também foi a melhor amiga que eu poderia ter. Eu aprendi muito com você. Minha melhor professora da vida. Eu estou me sentindo segura, porque sei que você está cuidando de mim e da minha irmãzinha lá de cima. Você e a Vovó. Nós estamos felizes que vocês estão juntas depois de muito tempo. Eu queria dizer que eu vou te dar muito orgulho igual você me deu. Você vai ver. Obrigada por ter sido a minha mãe, minha parceira, e minha maior companheira. E, Deus, cuida bem da mamãe, por favor, ela merece muito. Ela foi um amor aqui na Terra, e eu quero que ela permaneça me dando amor aí do céu", afirmou.

DETALHES DA CASA

Na noite deste domingo, 5, o programa Fantástico exibiu uma entrevista com as filhas de Gloria Maria, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos, e outros amigos íntimos, como Bruno Astuto e Marina Ruy Barbosa. Eles concederam a entrevista dentro da casa da jornalista e apresentadora no Rio de Janeiro.

Durante a reportagem, o público conseguiu ver detalhes do local onde Gloria Maria viveu com as filhas. A mansão com decoração em tons sóbrios e clássica chamou a atenção. O programa de TV ainda destacou os vários porta-retratos com imagens de momentos de felizes da jornalista com as duas filhas em viagens e passeios.