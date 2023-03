Gloria Groove posa de calcinha e bumbum imenso rouba a cena: "GG gigante"

Gloria Groove posa de calcinha durante as férias e exibe uma beleza impressionante; veja

A cantora Gloria Groove surgiu nesta quinta-feira, 2, em um clique bem ousado publicado em seu perfil nas redes sociais. De férias ao lado do marido, ela posou de costas em um barco exibindo seu bumbum poderoso.

"Férias pós-carnaval", disse ela. Poderosa, ela exibiu sua beleza em uma série de fotos e encantou os fãs. Nos comentários, eles deixaram muitas mensagens com elogios. Ela está bombando desde o Carnaval, quando foi uma das artistas que mais trabalharam.

"Te receberia todos os dias da vida", comentou um. "E esse bumbum? GG gigante", disse outro. "Com todo respeito ao marido dos outros, mas a vida ficou uma delícia com essa calcinha", escreveu outro.

Recentemente, a cantora Gloria Groove contou que fez um combinado com o maridão para curtir o Carnaval, uma das datas mais esperadas do ano, com tudo. Ela afirmou que no matrimônio, se tiver comunicação, tudo se ajeita, independente do quê.

“Ah, a gente tem que fazer nossos bons acordos, né? Tudo que é conversado fica muito mais fácil”, comentou ele para o repórter Felipe Reis, do 'Observatório da TV'.

Veja: