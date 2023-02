Gloria Groove fala sobre combinado com o marido para curtir carnaval

Cantora Gloria Groove, que se apresentou em trio elétrico, contou como funciona seu relacionamento

A cantora Gloria Groove contou que fez um combinado com o maridão para curtir o carnaval, uma das datas mais esperadas do ano, com tudo.

Ela afirmou que no matrimônio, se tiver comunicação, tudo se ajeita, independente do quê. “Ah, a gente tem que fazer nossos bons acordos, né? Tudo que é conversado fica muito mais fácil”, comentou.

“Vamos viver o carnaval, Brasil, vamos viver e mais do que sentir!”, disse com o espirito carnavalesco de muitos brasileiros.

A drag queen falou para a GloboNews sobre ter encerrado sua apresentação no trio elétrico de Pinheiros, em São Paulo, duas horas antes do previsto. Isso porque ocorreram diversos tumultos e brigas, o que fez a cantora ter de tomar uma providência. "Os momentos finais foram estressantes para parar o show. Estava entre a cruz e a espada. Eu estava chorando e tremendo, e a Valesca disse que eu não poderia estar com esse peso nos meus ombros. Sinto que foi a coisa certa cessar", comentou.

Fantasia de Gloria Groove

A dona do hit de sucesso "Vermelho", usou um visual inusitado para se apresentar, uma fantasia de Buzz Lightyear - o personagem do filme de desenho animado Toy Story, da Disney -, porém, é lógico, com alguns detalhes mais fashion. A fantasia em formato de maiô contou com mangas e calças cheias de recortes e a virilha a mostra. Nos pés, a escolha da cantora foram coturnos completamente brancos, que caíram muito bem no visual.