Giulia Costa surge em clima de romance com rapaz durante viagem pelo Rio de Janeiro

Atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, passeou com sua mãe e o padrasto, Otaviano Costa, junto do suposto namorado, Pedro Augusto

A atriz Giulia Costa aproveitou o segundo dia do ano para dar um passeio de barco com sua família e alguns amigos. Nesta segunda-feira, 2, a famosa, que está há um tempo sem assumir um relacionamento com alguém, publicou em suas redes sociais uma série de fotos do passeio, com uma foto em clima de romance com um rapaz.

“Sol, boas companhias, água salgada, e uns biricuticu”, escreveu a filha de Flávia Alessandra na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela aparece em um clima de romance com um rapaz, que de acordo com o jornal Extra, seria Pedro Augusto, assessor de investimentos e surfista, com quem ela mantém um relacionamento desde 2021.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)



Além dele, o passeio contou com a companhia de Flávia Alessandra e o padrasto de Giulia, Otaviano Costa. Além da caçula do casal, Olívia. “Se toda segunda for assim… Brincadeirinha! Eu sei que não serão, mas que sejam leves, abençoadas, rodeadas de amigos ou família e iluminadas”, comentou Flávia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)



Giulia Costa desabafa após ser comparada com sua mãe por conta de seu corpo

Recentemente, Giulia Costa desabafou e contou que ficou chateada ao ser comparada por uma internauta com sua mãe a atriz Flavia Alessandra quando era mais jovem, e pediu para que ela emagrecesse.

"Mulher tu tá muito inchada. Teu corpo pede uma dieta, uma reeducação alimentar. Tua mãe tão linda e tu nessa gordura horrível", escreveu a seguidora.

Giulia expôs a crítica e desabafou nos stories do seu perfil no Instagram. "De fato eu tenho muito mais gente legal, do bem, bacana porque eu acho que a gente atrai o que a gente emana, mas eu vou mentir se eu disser que eu me afeta sabe... quando a gente lê isso. Óbvio que afeta e é muito ruim", disse ela.