Filha de Flávia Alessandra desabafa após ser criticada por conta do corpo e comparada com a mãe

Filha de Flávia Alessandra, a atriz Giulia Costa admitiu ficar chateada quando recebe comentários sobre a sua forma física

Giulia Costa (22) contou que ficou chateada com o comentário de uma internauta. A mulher comparou a jovem com a sua mãe, a atriz Flavia Alessandra (48) e pediu que ela emagrecesse.

"Mulher tu tá muito inchada. Teu corpo pede uma dieta, uma reeducação alimentar. Tua mãe tão linda e tu nessa gordura horrível", escreveu a seguidora.

Giulia não só expôs a crítica, mas desabafou sobre o assunto.

"De fato eu tenho muito mais gente legal, do bem, bacana porque eu acho que a gente atrai o que a gente emana, mas eu vou mentir se eu disser que eu me afeta sabe... quando a gente lê isso. Óbvio que afeta e é muito ruim", disse nos stories do seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 06.

"Pra mim o mais doentio é as pessoas fazerem comparação entre mãe e filha. Isso é rivalidade feminina no seu auge e eu acho muito doentio, outro nível", completou.

Flávia Alessandra e Otaviano Costa celebram o aniversário de 22 anos da filha

Flávia Alessandra compartilhou um vídeo relembrando alguns momentos ao lado da herdeira e fez um lindo texto para comemorar a nova fase. "Minha pequena faz 22! 22 anos de banho de mar, viagens e risadas. Amo estar com você, meu amor! Amo quando assistimos série e terminamos temporadas inteiras num único fim de semana. Amo os filmes alternativos da faculdade. Amo você funkeira ou chorando como uma boa pisciana. Amo seus conceitos e visões e aprendo tanto", disse.

Já Otaviano Costa (49), resgatou um clique antigo com a jovem e transbordou amor ao parabenizá-la. "Minha menina do dia 25. Minha garota de 22. Hoje é dia de celebrar você, sua vida, sua risada, sua alegria, sua emoção. Hoje é dia de celebrar a sua pipoca e o seu cinema. Hoje é dia de família, amigos, dogs, dança, fotos, cantos, Nando, Cássia e até all star azul! Mais um ciclo de você em nós. Com todos nós. Do jeito que você ama, minha vegetariana e pisciana. Menina do mar e Yemanjá", declarou ele.