Giulia costa, filha de Flávia Alessandra, faz topless enquanto toma ducha ao ar livre

Atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo, deixa seguidores sem ar com nova publicação

A atriz Giulia Costa (22) decidiu deixar seus seguidores completamente apaixonados nesta quarta-feira, 14! Em suas redes sociais, a filha da atriz Flávia Alessandra (48) com o ator Marcos Paulo (1951 - 2012), apareceu tomando uma ducha para lá de quente.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz formada em cinema apareceu tomando uma ducha, fazendo topless, de costas para as lentes da câmera, ao ar livre. Além disso, publicou outras fotos que mostram momentos de sua viagem e celebrou na legenda: “A vida no verão”.

Enquanto molhava seu longo e moreno cabelo, Giulia decidiu deixar suas curvas esculturais marcarem bem no registro, deixando seus seguidores completamente malucos com a perfeição da atriz.

“Coisa mais linda do mundo”, escreveu uma seguidora na publicação. “Que sensação de paz”, exaltou outra. “Linda demais! O verão é tudo!”, exclamou uma terceira fã. Além dos milhares de corações e emojis de apaixonados espalhados pela seção de comentários.

Veja a publicação da atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, fazendo topless enquanto toma uma ducha ao ar livre:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)



Giulia Costa desabafa após ser comparada com sua mãe por conta de seu corpo

Recentemente, Giulia Costa desabafou e contou que ficou chateada ao ser comparada por uma internauta com sua mãe a atriz Flavia Alessandra quando era mais jovem, e pediu para que ela emagrecesse.

"Mulher tu tá muito inchada. Teu corpo pede uma dieta, uma reeducação alimentar. Tua mãe tão linda e tu nessa gordura horrível", escreveu a seguidora.

Giulia expôs a crítica e desabafou nos stories do seu perfil no Instagram. "De fato eu tenho muito mais gente legal, do bem, bacana porque eu acho que a gente atrai o que a gente emana, mas eu vou mentir se eu disser que eu me afeta sabe... quando a gente lê isso. Óbvio que afeta e é muito ruim", disse ela.