Gisele Bündchen se muda para casa milionária após divórcio com Tom Brady

Após anunciar oficialmente separação, Gisele Bündchen se muda para casa milionária nos Estados Unidos

Redação Publicado em 07/11/2022, às 12h33

A modelo Gisele Bündchen (42) já está de endereço novo após a separação do ex-marido, o jogador de futebol americano Tom Brady (45), com quem teve dois filhos, os pequenos Benjamin (12) e Vivian (09).

O imóvel, com apenas 140 m², é considerado uma residência de médio padrão nos Estados Unidos. O local custou o equivalente a R$ 7 milhões e fica na região de Surfside, em Miami, no estado da Flórida. As informações são do jornal Extra.

A residência, menor que a mansão onde ela vivia ao lado do ex-esposo, conta com três banheiros, três quartos, sala de jantar, cozinha e área externa cercada pela natureza, com grama, árvores, além de mesa coberta, para os momentos de lazer.

As cores da decoração são predominantemente brancas e a cozinha recebeu móveis planejados, uma ilha de mármore centralizada e mesa com pelo menos seis cadeiras. Na sala, é possível notar um piano e móveis comuns do cômodo, como televisão e poltrona.

Em fevereiro deste ano, antes mesmo de anunciar oficialmente o divórcio, a modelo brasileira já havia adquirido a propriedade. O local passa por uma reforma.

Anúncio do divórcio

Em outubro deste ano, depois de meses de rumores sobre a situação de seu casamento de 13 anos, Gisele Bündchen confirmou que se divorciou de Tom Brady. A supermodelo usou seu perfil do Instagram para dar a notícia formalmente aos fãs.

"Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem", iniciou Gisele em comunicado nos stories.

"A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele", concluiu.