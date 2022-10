Como fica dividida a fortuna de mais de R$3 bilhões de Gisele Bündchen e Tom Brady?

Modelo Gisele Bündchen e jogador de futebol americano Tom Brady anunciaram o fim do casamento de 13 anos

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 17h42

Nesta sexta-feira, 28, a modelo Gisele Bündchen (42) e o jogador de futebol americano Tom Brady (45) anunciaram que estão se divorciando, após 13 anos de casamento. Mas a pergunta que fica é: como será dividida a fortuna do casal?

De acordo com algumas estimativas do site Celebrity Net Worth, o patrimônio dos dois equivale a US$650 milhões, o mesmo que R$3,4 bilhões. Segundo o site, desse dinheiro todo, R$1,3 bilhão seria da fortuna de Tom Brady, enquanto os outros R$2,1 bilhões, de Gisele.

Uma fonte próxima do ex-casal revelou à revista People que o contrato da divisão dos bens é confidencial, mas já está definido. “O acordo já está feito. Eles ficaram esse tempo todo negociando termos”, contou.

Em uma entrevista para o site StyleCaster, a advogada Jacqueline Newman deu sua opinião sobre o caso. "Pessoas com essa magnitude de riqueza não costumam se casar sem um documento que define o que vai acontecer se não der certo. Eu diria que a maior parte já está definida. Então provavelmente tem um acordo pré-nupcial, mas se houver algum imóvel comprado enquanto eles estavam casados, talvez haja brigas sobre isso", contou.

De acordo com o site, eles têm quatro imóveis, uma casa em Montana, nos Estados Unidos, um apartamento de R$18,6 milhões em Nova Iorque, uma casa na Costa Rica e uma mansão de R$90 milhões em Miami.

Tom Brady fala sobre a separação de Gisele Bündchen: 'Doloroso e difícil'

Tom Brady e Gisele Bündchen irão oficialmente se separar. Em suas redes sociais, o jogador de futebol americano quebrou o silêncio e decidiu se manifestar sobre a situação que vive com a modelo.

"Nos últimos dias, minha esposa e eu finalizamos nosso divórcio após 13 anos de casamento. Chegamos a essa decisão amigavelmente e com gratidão pelo tempo que passamos juntos. Somos abençoados com crianças lindas e maravilhosas que continuarão a ser o centro do nosso mundo em todos os sentidos. Continuaremos a trabalhar juntos como pais para sempre garantir que eles recebam o amor e a atenção que merecem”, disse ele.

“Chegamos a essa decisão de terminar nosso casamento depois de muita consideração. Fazer isso é, obviamente, doloroso e difícil, como é para muitas pessoas que passam pela mesma coisa todos os dias ao redor do mundo. No entanto, desejamos apenas o melhor um para o outro enquanto buscamos novos capítulos em nossas vidas que ainda precisam ser escritos. E pedimos gentilmente privacidade e respeito enquanto navegamos no que está por vir nos próximos dias e semanas. Obrigada", completou.