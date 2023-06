Gisele Bündchen celebra natureza ao curtir férias no Brasil

Modelo Gisele Bündhcen compartilha cliques em cachoeiras para comemorar Dia Mundial do Meio Ambiente

Na manhã desta segunda-feira, 5, a top model brasileira Gisele Bündchen, que está de férias pelo Brasil ao lado dos filhos, Benjamin e Vivian Lake, celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente. A ativista compartilhou alguns cliques em suas redes sociais nos quais surge em meio à natureza e em algumas cachoeiras e fala sobre a importância da data.

“A Mãe Natureza é a nossa maior professora. Ela nos mostra que tudo está interligado, interconectado. Seu poder vem de sua diversidade e ela depende disso para sobreviver. Assim como com as pessoas, nossas diferenças nos complementam e nos tornamos mais fortes quando trabalhamos juntos”, começou a modelo, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“A natureza não julga ou divide. Ela nutre. Ela nos lembra que toda forma de vida é sagrada e importante, e tem seu papel fundamental para trazer equilíbrio para que toda a vida possa florescer. A natureza tem muitas respostas - e, observando-a e seguindo seu exemplo, podemos todos prosperar. Esta é a nossa casa - e as nossas escolhas criam nosso futuro”, completou Gisele.

Gisele Bündchen é uma modelo, empresária e ativista ambiental de 42 anos de idade, nascida no dia 20 de julho de 1980, em Horizontina, no Rio Grande do Sul. Hoje, é considerada a maior modelo do mundo. Em 2004, estrelou o filme Taxi, ao lado de Queen Latifah e Jimmy Fallon.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)



Nova vida!

Recentemente, Gisele Bündchen se mudou da cidade de Tampa, nos Estados Unidos, onde morava com Tom e se mudou para Miami com os filhos. Em entrevista à revista americana People, a modelo comentou sobre a nova vida e mudança de ares. “Estou amando Miami. Eu amo o sol, as pessoas são receptivas e carinhosas. Parece que estou em casa”, revelou a brasileira que também comentou sobre a rotina com os filhos na nova cidade.