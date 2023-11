Giovanna Ewbank se revolta com boatos de que se mudou para "apartamento menor" com os filhos

Giovanna Ewbank se revolta com boatos, explica o que aconteceu e vê "machismo" em reportagem; veja

A apresentadora Giovanna Ewbank se pronunciou nesta sexta-feira, 10, sobre rumores envolvendo seu casamento com Bruno Gagliasso. E m um dos trechos, ela surpreendeu os fãs ao falar abertamente sobre o apartamento no qual está morando.

Isso porque o jornal Correio Brasiliense revelou que a artista teria se mudado com os filhos para um apartamento menor após um suposto término. Ela se irritou com a informação e apontou machismo na apuração.

"Obviamente, como eu sou mulher, e eu comprei sozinha esse apartamento, ele é muito menor e muito menos luxuoso do que as outras propriedades que eu e o Bruno temos como casa. Óbvio, porque o Bruno está junto, né? Ou seja, uma mulher não poderia nunca comprar um apartamento grande sozinha", observou ela que é uma das mais bem sucedidas influenciadoras do Brasil.

Ewbank disse que não vai aceitar ser inferiorizada. "Ou seja, puro suco do machismo, não é a minha gente? Enfim. É aí a matéria ainda, fala um monte de mentiras e suposições, mas eu quis jogar aqui para gente poder refletir mesmo, sabe, porque a gente vê o tempo todo mulheres sendo inferiorizadas, sendo colocadas onde elas não devem estar", afirmou.

O ator Bruno Gagliasso e a apresentadora Giovanna Ewbank estão juntos há cerca de 14 anos. Os dois começaram a namorar em 2009 e se casaram em 2010. Em 2012, eles passaram por uma crise no relacionamento e se separaram, mas reataram poucos meses depois.

Nada de crise: casamento vai bem, obrigado

Na mesma declaração, Giovanna Ewbank contou que sua vida pessoal está muito bem. "E para quem quiser saber, para quem tiver interessado, eu continuo muito bem casada, muito obrigada, bem feliz, graças a Deus, com os meus filhos e muito bem sucedida. É isso gente. Vamos refletir. Beijo", declarou.