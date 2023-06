Giovanna Ewbank exibe barriga definida ao abrir álbum de fotos: ''Que mulher linda''

Apresentadora Giovanna Ewbank compartilha álbum de fotos de sua semana e encanta ao exibir momentos com os filhos, Titi, Bless e Zyan

No último dia de junho, nesta sexta-feira, 30, a apresentadora Giovanna Ewbank, esposa do ator Bruno Gagliasso, usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores alguns registros de sua semana.

Em uma as fotos da sequência publicada em sua conta oficial no Instagram, a artista chamou atenção ao aparecer em uma selfie no espelho usando calça jeans e sutiã, deixando à mostra seu shape sarado. Nos outros registros, a loira ainda mostrou alguns momentos de trabalho, viagens e cliques fofos na companhia da família, os três filhos, Titi, Bless e o pequeno Zyan.

"A semana passou voandoooo", disse Gioh na legenda da postagem. "Que mulher linda", destacou um fã nos comentários. "Maravilhosa", "Perfeita", "Gostosa", "Linda demais", disseram outros.

Recentemente, Giovanna deu um presente e tanto para o marido. A loira adotou dois cavalos resgatados e presenteou o amado com os potrinhos, que foram levados para o rancho da família.

Confira as fotos da semana de Giovanna Ewbank:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Bruno Gagliasso surge de muletas, e Giovanna Ewbank tira sarro

A apresentadora Giovanna Ewbank, que apresenta o podcast Quem Pode, Pod, ao lado de Fernanda Paes Leme, trollou o marido, o ator Bruno Gagliasso, na última quarta-feira, 28! Nos stories de seu Instagram, a famosa mostrou o amado usando muletas e uma bota imobilizadora no pé esquerdo, e tirou sarro dele, com quem tem três filhos, Titi, Bless e Zyan, enquanto curtia festa junina do caçula com os colegas da natação.

"Ele tá felizão que não pode andar sem bota", brincou Gioh ao exibir Gagliasso com a cara fechada. Ao abrir uma caixinha de perguntas na web, ele foi questionado por um seguidor sobre o motivo das muletas e o pé imobilizado e explicou. "Não me preparei. Não aqueci antes do treino. Deu nisso!"