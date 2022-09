Giovanna Ewbank abre o jogo ao recordar noivado de Bruno Gagliasso com Danielle Winits

Apresentadora Giovanna Ewbank fala o que pensa sobre noivado do marido, Bruno Gagliasso, com a atriz Danielle Winits

A apresentadora Giovanna Ewbank (35) comentou sobre o relacionamento do marido, Bruno Gagliasso (40), com a também atriz Danielle Winits (48).

No seu podcast Quem Pode, Pod, que comanda ao lado de Fernanda Paes Leme (39), em participação de Bianca Andrade (27) na terça-feira, 06, ela falou o que pensa sobre o antigo noivado do amado, com quem tem três filhos, Titi (8), Bless (7) e o pequeno Zyan (2).

Em conversa com Boca Rosa sobre inspirações, elas comentaram sobre Danielle. "Ela lançava tendências na novela, era tipo o auge", disse Gioh, fazendo elogios à ex do seu marido.

A loira fez questão de ressaltar que, ao contrário do que pensam, ela não tem problema nenhum em falar sobre a relação de Gagliasso com Dani. "É mentira que eu não gosto de tocar no assunto porque acho ela maravilhosa", declarou a artista.

Ela, então, diz que acredita que Winits foi a primeira namorada famosa que o ator assumiu a relação publicamente: "Bruno foi noivo dela, eles quase se casaram. Acho que foi a primeira namorada séria famosa dele. Depois vieram várias outras".

Danielle e Bruno revelaram o namoro no final de 2003. Após nove meses, eles ficaram noivos, mas terminaram em setembro de 2004.

Durante o papo, Bianca contou como ficou após participar do BBB 20: "Eu saí destruída, não só eu, mas todos da minha edição. Antes de entrar eu falei: 'Eu vou ter coragem de ser quem eu sou. Não vou medir muito o que eu falo, as minhas atitudes'. Eu falei: 'Eu quero ser transparente, verdadeira'", contou a influenciadora. “Eu tomei muita porrada. Aí entra a Boca Rosa empresária, que é o que me salva. Eu falei: ‘Agora é aprender com tudo isso, assumir meu erro’. Eu gosto de entender, evoluir com aquilo e não repetir”.

Candomblecista, Bruno Gagliasso agradece Orixá pelo encontro com o filho, Bless

Recentemente, Bruno Gagliasso usou as redes sociais para fazer uma linda declaração para o seu filho, Bless! O artista, que está na série espanhola Santo, da Netflix, compartilhou um registro em que o herdeiro aparece sentado na mesa de café da manhã. Ao fundo, é possível ver um quadro. Candomblecista, Gagliasso é filho do Orixá Oxóssi e fez questão de exaltar sua fé ao postar a imagem, citando seu Pai de Santo, Balbino Daniel de Paula, o Obarayi, que aparece no quadro em momento de festa na religião. "Meu pai Obarayi, meu filho Blessing. Exu, dono dos encontros, nos colocou juntos nessa vida, e eu só tenho a agradecer. Muito Axé, muito aprendizado e um lindo caminho pela frente", declarou Bruno.

