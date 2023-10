Gil do Vigor surpreende ao transformar seu visual: ''Precisamos mudar''

Ex-BBB Gil do Vigor surpreende ao aparecer com a aparência mudada; veja como ficou

O ex-BBB Gil do Vigor resolveu mudar sua aparência e surpreendeu ao tirar a barba. Neste sábado, 14, o economista compartilhou seu antes e depois na rede social e chamou a atenção de seus seguidores com o resultado.

Acostumado a usar os pelos no rosto, o famoso impressionou ao tirar tudo e ficar com a face lisinha. Gil do Vigor então comentou sobre a decisão de passar pela transformação.

"De tempos em tempos, PRECISAMOS MUDAR! Preferem com ou sem barba?", pediu a opinião dos internautas, que logo responderam. "Lindo sempre bebê! Amei a versão sem barba mais jovem e leve, barba cresce", falaram. "Gil do Vigor com 23 anos", escreveram sobre ele parecer mais jovem.

Ainda nos últimos dias, Gil do Vigor se pronunciou sobre os boatos de que estaria vivendo um affair com Lucas Souza, o qual é o ex-marido de Jojo Todynhho e está confinado em A Fazenda 15. Para o colunista Leo Dias, ele negou os boatos e afirmou que nunca encontrou Lucas pessoalmente.

Veja o antes e depois de Gil do Vigor:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Gil do Vigor sofre homofobia

Gil do Vigor foi vítima de homofobia, constituída estruturalmente na sociedade, tal qual como o racismo e o machismo, por declarar torcida ao Sport Club do Recife. "Machuca tanto isso. A única coisa que eu quero é fazer o bem, mas a pessoa vem me atacar. Mas seguirei firme com meu orgulho", desabafou. A situação foi exposta pelo próprio ex-BBB por meio das redes sociais.

"Sport é clube de macho e sempre será. Por causa de vocês, o Sport está virando [motivo de] chacota dos rivais. Está feliz agora? Vai torcer para a Barbie que é rosa", disparou o usuário. O homem também aconselhou Gil a mudar sua orientação sexual. Para justificar a homofobia, o internauta citou a bíblia e religião.

"Vai arrumar uma namorada, construir uma família e dar bons exemplos para as crianças. Deus me livre um filho meu começar com esses pantim, eu tiro em um instante ou cai fora. Minha família é uma família de respeito aos valores cristãos", falou.

"E quem vier defender safadeza é hipócrita, pois ninguém quer isso para o seu filho, mas nos filhos dos outros defendem, né? Todo pai espera que seu filho seja orgulho da família e seja normal", aconselhou o internauta.