Ex-BBB Gil do Vigor nega os boatos de affair com Lucas Souza

Gil do Vigor é alvo de boatos de que estaria vivendo um affair com Lucas Souza, de A Fazenda 15, e nega tudo: ‘Sigo solteiro’

O ex-BBB Gil do Vigor se pronunciou sobre os boatos de que estaria vivendo um affair com Lucas Souza, que é o ex-marido de Jojo Todynhho e está confinado em A Fazenda 15, da Record TV. Em contato com o colunista Leo Dias, ele negou os boatos e afirmou que nunca encontrou Lucas pessoalmente. Além disso, ele garantiu que está solteiro.

"Não foi a primeira vez que tentaram falar isso. Eu nunca nem encontrei com ele pessoalmente. Não tem nada a ver. Só que voltaram com esse negócio de dizer isso. Só que não, não. O povo acha que se empolga. Estão querendo falar que ele tem um relacionamento com alguém e querem dizer que sou eu para ficar repercutindo. Mas eu estou aqui fazendo o PH, estudando… Eita que correria”, afirmou ele.

Por fim, ele revelou o seu atual status. "Sigo solteiro aqui, tentando encontrar o amor da minha vida, em busca do amor verdadeiro. Como eu queria casar, ter um marido e viver feliz para sempre”, contou.

View this post on Instagram A post shared by Leo Dias (@leodias)

Gil do Vigor coloca lembrança do BBB na parede de sua mansão

Em 2021, após sua participação de destaque no Big Brother Brasil, Gilberto Nogueira conquistou o coração do Brasil. Mais conhecido como Gil do Vigor, o economista recentemente realizou um sonho e se mudou para uma mansão em sua cidade natal no estado de Pernambuco.

Inclusive, o ex-BBB sempre carrega um pouquinho do reality show que participou consigo. Nesta sexta-feira, 14, Gil aproveitou seu aniversário de 32 anos para comemorar a novidade e mostrou um pouquinho de sua casa em seus stories. No entanto, as pessoas não esperavam ver um item do Big Brother na casa luxuosa.

Gil do Vigor mantém seus quadros do líder em casa, como recordação do BBB 21. Nesta nova etapa de sua vida, o economista mantém as "pinturas" perto da sua escada, decorando a sala de estar. "O BBB estará comigo sempre, onde eu estiver!", escreveu ele na foto.