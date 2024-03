Galã português da Globo revela que sofreu golpe: "Fugiu com o dinheiro"

O ator Pedro Carvalho, que deixou Portugal para viver no Brasil, revelou que perdeu muito dinheiro após sofrer golpe de um brasileiro

Pedro Carvalho está há oito anos morando no Brasil, e ao longo desse tempo, ele conquistou o público interpretando diversos personagens nas novelas brasileiras. Recentemente, o ator esteve no ar em Fuzuê, da Globo, dando vida a um vilão trambiqueiro, e confessou que a inspiração para o personagem veio de um golpe que sofreu.

"Estou aqui há 8 anos, e eu já passei por várias coisas. Uma vez, nessa questão dos negócios, investi em uma empresa que não era empresa nenhuma, a pessoa fugiu com o dinheiro e me deixou na mão, e era uma pessoa brasileira", revelou o artista em entrevista ao apresentador Otaviano Costa, no programa Otalab.

"Não sabia que existia pirâmide. Tudo com contrato, tudo com coisas muito sérias. Dei para o meu advogado analisar, ele me disse que era uma empresa de investimento. Era uma coisa muito certa, muito real. Eu aproveitei as características dessa pessoa para o personagem", detalhou ela, ressaltando que pessoas trambiqueiras são extremamente preparadas. "O '171' te seduz num ponto que você acha que jamais aquela pessoa vai aplicar um golpe."

'Galã da diversidade'

Pedro já fez par romântico na TV com uma atriz trans e também com uma artista com deficiência, por isso, ele ganhou o apelido de 'galã da diversidade'. Ainda durante a atração, ele falou sobre o Brasil estar mais avançado em relação a Portugal quando se trata dessas questões.

"Tenho muita pena que não é assim [lá]. O Brasil está um passo à frente nesse sentido [...] Fazer esses pares românticos foi importante para mim para criar um diálogo. Tanto a Ju quanto a Glamour ficaram minhas amigas, nós trocamos muito, principalmente com a Glamour na novela 'Dona do Pedaço', o casal foi muito sucesso. Ela é um ser humano maravilhoso e eu aprendi muito com ela sobre a luta que uma pessoa trans tem todos os dias na sociedade", afirmou ele, que atuou com Juliana Caldas na novela O Outro Lado do Paraíso e com Glamour Garcia em A Dona do Pedaço.

O ator ainda elogiou os temas abordados nas tramas brasileiras, já que dão espaço para a diversidade. "Uma coisa que estão fazendo aqui, e que eu estou fazendo na minha produtora, é não determinar que esse personagem trans, gay, bi, negro tem que falar sobre esses assuntos. Não! É um personagem que está ali, atribuído a um ator, a uma atriz e ponto final. Não tem que ser panfletário nesse ponto."